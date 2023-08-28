الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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بمشاركة منصوري.. لجنة المال والموازنة تناقش تقرير "الفاريز"

منذ ساعة واحدة
لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال.

وشارك حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في الجلسة بدعوة من رئيس اللجنة النائب كنعان.

بدوره، أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر منصة “إكس”، إلى أننا “ندرس اليوم في لجنة المال والموازنة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أصدرته شركة الفاريز ومارسال”.

أبي رميا اعتبر أنّ “نقطة الارتكاز لأي حلّ مستقبلي للانهيار المالي والنقدي والاقتصادي هي تحديد المسؤوليات لما حصل من فساد أو هدر أو سوء إدارة. على A&M استكمال التدقيق وعلى القضاء المستقل إصدار الأحكام”.

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