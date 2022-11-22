بمناسبة الاستقلال... دعوة من الاتحاد الأوروبي إلى المسؤولين

بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 للبنان، أمل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف “انتهاء هذه الفترة من الفراغ السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي للشعب اللبناني قريباً”، داعياً صانعي القرار إلى معالجة الوضع بصورة عاجلة، وذلك في تغريدة عبر “تويتر”.

ويحتفل لبنان، اليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني، بذكرى استقلاله الـ79 هذا العام، في ظلّ شغور رئاسي مستمر منذ نهاية تشرين الأول الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، من وزرائه، وضع أكاليل من الزهور على أضرحة رجالات الاستقلال باسم الجمهورية اللبنانية، رغم إلغاء الاحتفال المركزي بالذكرى.