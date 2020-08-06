بنك بيروت نعى موظفة: شاء القدر أن تكون كريستل ضحية لفشل المعنيين

نعت إدراة “بنك بيروت” الموظفة كريستل العضم التي قضت في انفجار المرفأ.

وجاء في بيان النعي الآتي: “بعميق الحزن وبالغ الأسف والأسى، يزف بنك بيروت شهادة عروسه كريستل العضم، التي شاء القدر أن تكون فداء حب لوطن معذب، وأن تذهب ضحية لفشلِ المعنيين، في إنفجار دمر قلب العاصمة”.

وقالت: “كانت كريستل عنوانا للتفاني ولاندفاعة الشباب، وسنأخذ من سيرتها ومسيرتها القدوة، للمضي قدما في حب لبنان، والتصميم على الاستمرار في خدمة بنيه وهو ما فعلناه دوما منذ أن اخترنا طريقنا وصممنا على المضي فيه، بالرغم من كل العثرات والصعوبات”.

وختمت: “تعازينا الحارة لذويها وأحبائها وزملائها ضارعين إلى الله أن ينقذ لبنان، وأن يقوينا في سعينا لخدمة وطننا، فهو قدرنا. رحم الله كريستل وحفظكم وصان عيالكم”.