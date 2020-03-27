بنك “بيروت” يحدد ثلاثة أيام لمودعيه لتأمين دفع الرواتب والعمليات التجارية الملحّة

أصدر بنك “بيروت” اليوم الجمعة بيانًا جاء فيه:

“عملاءنا الكرام، تلبيةً لاحتياجاتكم المصرفية الملحّة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، إن فروعنا كافة جاهزة لاستقبالكم، أيام الاثنين، والثلاثاء 30 و31 آذار والأربعاء 1 نيسان، من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً ، أفرادًا وشركات لتأمين عمليات التجزئة وإنجاز دفع الرواتب والعمليات التجارية الملحّة فقط”.

وأضاف، “حفاظاً على سلامتكم، نود تذكيركم بالإجراءات الوقائية المعتمدة في فروعنا ومنها المحافظة على المسافة الآمنة داخل الفرع وتعقيم اليدين ووضع الكمامات والقفازات. وتجنباً لأي اكتظاظ في الفرع، نرجو حصر الزيارات بالعمليات الطارئة”.

وتابع البيان، “تبقى أجهزة الصراف الآلي في خدمتكم على امتداد الأراضي اللبنانية لعمليات السحب والإيداع النقدي. كما انه يمكنكم اللجوء إلى الخدمة المصرفية عبر الانترنت من منازلكم، التزاماً بحالة التعبئة العامة واجراءات الحد من التنقل”.

وختم، “لأي استعلام أو مساعدة تتعلق ببطاقات الدفع والائتمان أو سواها، يمكن الاتصال بمركز خدمة الزبائن في اي وقت على الرقم 1262 من لبنان و + 9615955262 من الخارج.

بتعاونكم وتفهمكم، يمكننا أن نجتاز معاً هذه المرحلة الصعبة.