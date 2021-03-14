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بنك عودة: لا علاقة لنا بالتعامل بالدولار بالسوق السوداء

14 - مارس - 2021
بنك عودة

بنك عودة

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نفى بنك عودة ان يكون يتلاعب بالدولار في السوق السوداء. وقال في بيان له:

“ثمّة تسجيل صوتي مفبرك يتمّ تداوله على بعض وسائل التواصل الإجتماعي، ويشير بطريقة مباشرة إلى أنّ بنك عوده يتعامل في السوق السوداء لتبادل الدولار الأميركي

وفي هذا الصدد، يهمّ بنك عوده التأكيد على أنّ مضمون هذا التسجيل كاذب مئة بالمئة ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وأنّه يندرج في سياق الحملة الإعلاميّة المغرضة التي يشنّها بعض أصحاب النيّات المبيَّتة، والتي تبغي أن تضلّل الناس عمّن يرتكب فعلاً أعمال المضاربة غير المشروعة.

كما يعلنُ بنك عوده أنّه قام بتأمين السيولة المطلوبة عبر بيع كيانات مصرفيّة تابعة للمجموعة خارج لبنان”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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