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بنك عودة: مضمون التسجيل الصوتي كاذب

13 - مارس - 2021
بنك عوده

بنك عوده

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صدر عن بنك عودة بيان توضيحي جاء فيه:

ثمة تـسجيل صـوتـي مـفبرك يـتّم تـداولـه عـلى بـعض وسـائـل الـتواصـل الجـتماعـي، ويـشير بـطريـقة مـباشـرة إلـى أنّ بنك عوده يتعامل في السوق السوداء لتبادل الدولار الميركي. وفـي هـذا الـصدد، يهم بـنك عـوده الـتأكـيد عـلى أنّ مـضمون هـذا الـتسجيل كـاذب مـئة بـالـمئة ولا يـمت إلـى الـحقيقة َبصلة، وانه يندرج في سياق الحملة الاعلامية المغرضة التي يشنها بـعض أصـحاب الـنيات المبيّتة، والتي تبغي ان تضّلل الناس عمن يرتكب فعلًا أعمال المضاربة غير المشروعة.

كما يعلن بنك عوده انه قام بنأمين السيولة المطلوبة عبر بيع كيانات مصرفية تابعة للمجموعة خارج لبنان.

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