بنك مياب يعلن التزامه بتطبيق تعميم مصرف لبنان

إلحاقاً بالبيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان يوم أمس تاريخ ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٢، والذي نص على شراء مصرف لبنان لكل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الاميركي على سعر Sayrafa وهو 38000 ل ل و بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف التي اصدر من خلالها التعاميم المذكورة، وتحديدا وتطبيقا للبند “ب” يعلن بنك مياب التزامه بتطبيق هذا التعميم وبناء عليه يمكن لجميع المواطنين التوجه الى بنك مياب MEAB BANK في كل فروعه لأجراء هذه العمليات فورا وذلك بعد ان استحوذ المصرف على موافقة حاكم مصرف لبنان على تنفيذ هذه العمليات ضمن معايير الامتثال الكامل لقوانين النقد وتبييض الاموال المرعية الاجراء.







