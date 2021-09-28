بهاء الحريري: آن الأوان لطرد الطغمة السياسية من مؤسسات الدولة

غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “ما حصل من تلاعب على القضاء ووقف سير التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت، يؤكّد على أن هذه الطبقة السياسية تعمل جاهدة على طمس الحقيقة وعرقلة تحقيق العدالة التي وحدها يمكن أن تبلسم جراح اهالي الضحايا”.

وأضاف بهاء الحريري “آن الآوان لطرد هذه الطغمة من مؤسسات الدولة، لينعم لبنان بالأمن والأمان”.

ما حصل من تلاعب على القضاء ووقف سير التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت، يؤكّد على أن هذه الطبقة السياسية تعمل جاهدة على طمس الحقيقة وعرقلة تحقيق العدالة التي وحدها يمكن أن تبلسم جراح اهالي الضحايا. آن الآوان لطرد هذه الطغمة من مؤسسات الدولة، لينعم لبنان بالأمن والأمان. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) September 28, 2021