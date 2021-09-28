الثلاثاء 21 صفر 1443 ﻫ - 28 سبتمبر 2021 |
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بهاء الحريري: آن الأوان لطرد الطغمة السياسية من مؤسسات الدولة

منذ 4 ساعات
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “ما حصل من تلاعب على القضاء ووقف سير التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت، يؤكّد على أن هذه الطبقة السياسية تعمل جاهدة على طمس الحقيقة وعرقلة تحقيق العدالة التي وحدها يمكن أن تبلسم جراح اهالي الضحايا”.

وأضاف بهاء الحريري “آن الآوان لطرد هذه الطغمة من مؤسسات الدولة، لينعم لبنان بالأمن والأمان”.

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