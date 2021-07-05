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بهاء الحريري: أدعم "سوا للبنان".. من أجل لبنان جديد

5 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 5 - يوليو - 2021 7:08 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” كاتباً “المواطنون الشجعان في لبنان يقفون ويكافحون من أجل حقهم في العيش في مجتمع عادل وحر”.

أضاف “النهج العابر للطوائف هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا الرئيسية لبلدنا مثل الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد. أنا أؤمن بكفاح @Sawalilubnan وأدعمهم من أجل لبنان جديد”.

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