بهاء الحريري: أدعم "سوا للبنان".. من أجل لبنان جديد

غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” كاتباً “المواطنون الشجعان في لبنان يقفون ويكافحون من أجل حقهم في العيش في مجتمع عادل وحر”.

أضاف “النهج العابر للطوائف هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا الرئيسية لبلدنا مثل الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد. أنا أؤمن بكفاح @Sawalilubnan وأدعمهم من أجل لبنان جديد”.

المواطنون الشجعان في لبنان يقفون ويكافحون من أجل حقهم في العيش في مجتمع عادل وحر.

النهج العابر للطوائف هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا الرئيسية لبلدنا مثل الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد. أنا أؤمن بكفاح @Sawalilubnan وأدعمهم من أجل لبنان جديد.https://t.co/p33Hi9atNF — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) July 5, 2021