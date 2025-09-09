بهاء الحريري: أدين بشدّة أيّ انتهاك لسيادة الدول بما في ذلك الهجوم الذي وقع اليوم في قطر

دان الشيخ بهاء رفيق الحريري الهجوم الإسرائيلي الذي وقع اليوم في قطر.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

أدين بشدّة أيّ انتهاك لسيادة الدول، بما في ذلك الهجوم الذي وقع اليوم في قطر. إن احترام السيادة وحماية المبادرات السلمية يبقيان السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في منطقتنا.

