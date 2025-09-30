بهاء الحريري: أرحّب بأي مبادرة تمهّد طريقًا حقيقيًا نحو السلام في غزّة

رحّب الشيخ بهاء رفيق الحريري بأي مبادرة تمهّد طريقًا حقيقيًا نحو السلام في غزّة.

وقال الحريري في منشور له على منصة اكس:

“أرحّب بأي مبادرة تمهّد طريقًا حقيقيًا نحو السلام في غزّة، لا سيّما إذا كانت تضمن حماية المدنيين، وتؤسّس لمستقبل خالٍ من الميليشيات والهيمنة الخارجية.

خطة الرئيس دونالد ترامب المؤلّفة من 21 بندًا تشكّل طرحًا جريئًا وطموحًا. وكما هو الحال مع أي مبادرة، فإن المعيار الحقيقي لنجاحها يبقى في النتائج: المساءلة، إعادة الإعمار، والسيادة الفلسطينية.

الجهود القطرية في الوساطة تستحق التقدير. وقد حان الوقت كي تُظهر جميع الأطراف، بما فيها حركة حماس، أنّ مصلحة الشعب الفلسطيني تتقدّم على منطق السيطرة المسلحة.”

