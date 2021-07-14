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بهاء الحريري: أشارك اللبنانيين غضبهم.. ينبغي أن يواجه الفاسدون العدالة

14 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2021 2:50 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” قائلاً “أشارك اللبنانيين غضبهم. وينبغي أن يواجه الفاسدون من السياسيين والمسؤولين العدالة، إذ لا يمكنهم التدخل في مسار التحقيق القضائي وعرقلته”.

وفي تغريدة ثانية قال “جميع المواطنين متساوون أمام القانون. وقرار فهمي الأخير الذي يتمثل بعدم إعطاء الإذن باستجواب اللواء عباس إبراهيم يسلط الضوء على عمق المشكلة التي يواجهها لبنان”.

 

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