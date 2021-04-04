بهاء الحريري: أنا وشهد ووليد نتمنى للبنانيين فصحًا مجيداً

بمناسبة عيد الفصح المجيد، غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر “تويتر” قائلاً: “انا وشهد ووليد، نتمنى للبنانيين عمومًا والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً فصحًا مجيداً. وفي هذا اليوم المبارك، نرفع صلواتنا من أجل قيامة #لبنان . #عيد_الفصح”.

وأرفق التغريدة بصورتين جمعته بطفليه شهد ووليد.

انا وشهد ووليد، نتمنى للبنانيين عمومًا والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً فصحًا مجيداً. وفي هذا اليوم المبارك، نرفع صلواتنا من أجل قيامة #لبنان . #عيد_الفصح pic.twitter.com/Yu35nL6623 — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 4, 2021