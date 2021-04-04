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بهاء الحريري: أنا وشهد ووليد نتمنى للبنانيين فصحًا مجيداً

4 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2021 12:59 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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بمناسبة عيد الفصح المجيد، غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر “تويتر” قائلاً: “انا وشهد ووليد، نتمنى للبنانيين عمومًا والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً فصحًا مجيداً. وفي هذا اليوم المبارك، نرفع صلواتنا من أجل قيامة #لبنان . #عيد_الفصح”.

وأرفق التغريدة بصورتين جمعته بطفليه شهد ووليد.

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