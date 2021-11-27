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بهاء الحريري: أهالي صيدا يتطلعون إلى التغيير

27 - نوفمبر - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” قائلاً: أثبت أهالي صيدا وكباقي أهالي المناطق اللبنانية الأخرى، أنهم يتطلّعون الى التغيير. في الامس تابعت حركة سوا للبنان إفتتاح مكاتبها، وهذه المرة من بوابة الجنوب وعاصمته صيدا، لتؤكّد على أهمية هذه المنطقة على الخريطة المحلية وعلى دورها الريادي في دورة الاقتصاد اللبناني.

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