بهاء الحريري: أي نقاش حول قانون الانتخاب خارج إطار اتفاق الطائف هو مؤامرة مكشوفة على اللبنانيين

اعتبر الشيخ بهاء رفيق الحريري أن أي نقاش حول قانون الانتخاب خارج إطار اتفاق الطائف هو مؤامرة مكشوفة على اللبنانيين.

وقال الحريري في منشور له على منصة إكس:

“أي نقاش حول قانون الانتخاب خارج إطار اتفاق الطائف هو مؤامرة مكشوفة على اللبنانيين. الطائف حدّد بوضوح: المحافظات كدوائر انتخابية وبالأكثري لا النسبي. كل محاولة للالتفاف على هذا النص هي محاولة لشرذمة الوحدة الوطنية، وتكريس الهيمنة، وتزييف إرادة الشعب وهو محاولة مستمرة لتشويه الطائف.

لن نقبل بتضييع حق الناس تحت شعارات الإصلاح الزائف.

الطائف ليس وجهة نظر، بل عقد وطني لا يُمسّ.”

