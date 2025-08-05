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بهاء الحريري: إدراج لبنان على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي ضربة جديدة

منذ 27 ثانية
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

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كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري منشور على منصة إكس: ” إدراج لبنان على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي ضربة جديدة لثقة العالم بنا. هذا نتيجة طبيعية لغياب الإصلاحات.

من دون إصلاحات عاجلة في القطاع المصرفي، والاقتصاد النقدي، والفجوة المالية، العزلة ستتعمق أكثر. لبنان يحتاج فورًا إلى خطة إصلاح شاملة تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تقليص الاقتصاد النقدي، ومعالجة الفجوة المالية بشفافية ومسؤولية.

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