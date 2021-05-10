بهاء الحريري: إسقاط هذه المنظومة ضرورة حتمية

أكد الشيخ بهاء الحريري أن هذه السلطة الفاسدة تجيد إذلال الناس بشكل مستمرّ.

وقال في تغريدة له عبر “تويتر”: “ففي حين يجهد المواطن لتأمين لقمة عيشه ويعاني الأمرّين في ظل الوضع الإقتصادي الصعب، علاوةً على ذلك يقف بالطوابير أمام محطات الوقود للتزوّد بحاجته، والسلطة غائبة عن الوعي لا تأبه بمعاناة المواطنين”. وتابع: “إسقاط هذه المنظومة هو ضرورة حتمية”.

تجيد هذه السلطة الفاسدة إذلال الناس بشكل مستمرّ. ففي حين يجهد المواطن لتأمين لقمة عيشه ويعاني الأمرّين في ظل الوضع الإقتصادي الصعب، علاوةً على ذلك يقف بالطوابير أمام محطات الوقود للتزوّد بحاجته، والسلطة غائبة عن الوعي لا تأبه بمعاناة المواطنين. إسقاط هذه المنظومة هو ضرورة حتمية. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 10, 2021