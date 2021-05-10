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بهاء الحريري: إسقاط هذه المنظومة ضرورة حتمية

10 - مايو - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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أكد الشيخ بهاء الحريري أن هذه السلطة الفاسدة تجيد إذلال الناس بشكل مستمرّ.

وقال في تغريدة له عبر “تويتر”: “ففي حين يجهد المواطن لتأمين لقمة عيشه ويعاني الأمرّين في ظل الوضع الإقتصادي الصعب، علاوةً على ذلك يقف بالطوابير أمام محطات الوقود للتزوّد بحاجته، والسلطة غائبة عن الوعي لا تأبه بمعاناة المواطنين”. وتابع: “إسقاط هذه المنظومة هو ضرورة حتمية”.

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