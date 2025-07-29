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بهاء الحريري: اتخذنا خطوات جديدة لجلب استثمارات إلى منطقتي المشرق وقبرص

منذ ساعة واحدة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

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اعلن الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم عبر حسابه على منصة “اكس”، عن اتخاذ خطوات جديدة بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قبرص (@CCCI_Cyprus) والاتحاد الاقتصادي لدول المشرق، بهدف جلب استثمارات إلى منطقتي ⁧المشرق⁩ و ⁧قبرص⁩، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وتتضمن هذه الخطوات: 1. تشكيل لجنة تنسيق لتطوير مجالات الاهتمام المشترك بالتعاون مع الجاليات اللبنانية والقبرصية. 2. دعم الحوار القائم بين غرفة تجارة قبرص والاتحاد الاقتصادي لدول المشرق، اللذين يعملان معًا لخلق فرص استثمارية واقتصادية في قبرص⁩،لبنان، سوريا⁩، الأردن⁩ و⁧تركيا⁩.

وتوجه الشيخ بهاء الحريري بالشكر إلى رئيس غرفة تجارة قبرص السيد ساستافرو ، والأمين العام للاتحاد الاقتصادي لدول المشرق الدكتور طوني غريب ، على دورهما في هذه المبادرة المشتركة، التي تهدف إلى مساعدة الجاليات على تحقيق تطلعاتها والمساهمة في ازدهار المنطقة.

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