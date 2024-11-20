بهاء الحريري: اتفاق الطائف أعاد السلطة المطلقة إلى كنف الدولة وجيشها فقط

اعتبر الشيخ بهاء الحريري أن التصريح الذي أدلى به أمين عام حزب الله نعيم قاسم لجهة الالتزام باتفاق الطائف، خطوة على الطريق الصحيح.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

إن التصريح الذي أدلى به أمين عام حزب الله نعيم قاسم لجهة الالتزام باتفاق الطائف، خطوة على الطريق الصحيح باعتبار هذا الاتفاق انتصار لكل اللبنانيين بجميع فئاتهم، حيث أعاد السلطة المطلقة إلى كنف الدولة وجيشها فقط، الاتفاق الأمانة الذي نطالب ونعمل جاهدين على تنفيذ بنوده بكافة مندرجاته، وفي مقدمها تسليم السلاح للجيش اللبناني الوطني تمهيداً لإعادة إحياء دولة المؤسسات الحاضنة لجميع المواطنين اللبنانيين دون تفرقة أو تمييز.

إن التصريح الذي أدلى به أمين عام حزب الله نعيم قاسم لجهة الالتزام باتفاق الطائف، خطوة على الطريق الصحيح باعتبار هذا الاتفاق انتصار لكل اللبنانيين بجميع فئاتهم، حيث أعاد السلطة المطلقة إلى كنف الدولة وجيشها فقط، الاتفاق الأمانة الذي نطالب ونعمل جاهدين على تنفيذ بنوده بكافة… — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) November 20, 2024