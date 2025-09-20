بهاء الحريري استقبل المدير العام لدار الأيتام الإسلامية: ملتزمون بالوقوف لجانب المؤسسة التي تؤدي دورًا أساسيًا بخدمة المجتمع‎

استقبل الشيخ بهاء الحريري في دارته ببيروت المدير العام لدار الأيتام الإسلامية بشار قوتلي، وتم البحث في أوضاع الدار واحتياجاتها. واكد الشيخ بهاء الحريري التزامه بالوقوف إلى جانب المؤسسة التي تؤدي دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع ، وذلك انطلاقا من حرصه على دعم الرسالة الإنسانية العظيمة في رعاية الأيتام.

انطلاقًا من حرصي على دعم الرسالة الإنسانية العظيمة في رعاية الأيتام، التقيتُ بالأستاذ بشار قوتلي، المدير العام لدار الأيتام الإسلامية. ناقشنا أوضاع الدار واحتياجاتها، وأكدتُ التزامي بالوقوف إلى جانب هذه المؤسسة التي تؤدي دورًا أساسيًا في خدمة مجتمعنا. pic.twitter.com/eYKE0cVSjY — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) September 20, 2025