السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
بهاء الحريري استقبل المدير العام لدار الأيتام الإسلامية: ملتزمون بالوقوف لجانب المؤسسة التي تؤدي دورًا أساسيًا بخدمة المجتمع‎

منذ ساعتين
الشيخ بهاء الحريري في دارته ببيروت المدير العام لدار الأيتام الإسلامية بشار قوتلي

الشيخ بهاء الحريري في دارته ببيروت المدير العام لدار الأيتام الإسلامية بشار قوتلي

استقبل الشيخ بهاء الحريري في دارته ببيروت المدير العام لدار الأيتام الإسلامية بشار قوتلي، وتم البحث في أوضاع الدار واحتياجاتها. واكد الشيخ بهاء الحريري التزامه بالوقوف إلى جانب المؤسسة التي تؤدي دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع ، وذلك انطلاقا من حرصه على دعم الرسالة الإنسانية العظيمة في رعاية الأيتام.

