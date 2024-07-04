بهاء الحريري استقبل سفير بريطانيا في لبنان

التقى الشيخ بهاء الحريري قبل ظهر اليوم الخميس في مقر إقامته في فندق “فينيسيا” في بيروت سفير بريطانيا في لبنان “هاميش كاول”.

و عرض الحريري مع السفير البريطاني آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، كما جرى الحديث عن المشروع السياسي-الإنمائي الذي يحمله الشيخ بهاء الحريري وعن برنامج زيارته إلى لبنان.

التقى الشيخ بهاء الحريري قبل ظهر اليوم الخميس في مقر إقامته في فندق “فينيسيا” في بيروت سفير بريطانيا في لبنان “هاميش كاول”. و عرض الحريري مع السفير البريطاني آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، كما جرى الحديث عن المشروع السياسي-الإنمائي الذي يحمله الشيخ بهاء الحريري وعن… pic.twitter.com/ibCDp3FBbY — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) July 4, 2024