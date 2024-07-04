الخميس 28 ذو الحجة 1445 ﻫ - 4 يوليو 2024 |
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بهاء الحريري استقبل سفير بريطانيا في لبنان

منذ ساعتين
بهاء الحريري استقبل سفير بريطانيا في لبنان

بهاء الحريري استقبل سفير بريطانيا في لبنان

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التقى الشيخ بهاء الحريري قبل ظهر اليوم الخميس في مقر إقامته في فندق “فينيسيا” في بيروت سفير بريطانيا في لبنان “هاميش كاول”.

و عرض الحريري مع السفير البريطاني آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، كما جرى الحديث عن المشروع السياسي-الإنمائي الذي يحمله الشيخ بهاء الحريري وعن برنامج زيارته إلى لبنان.

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