بهاء الحريري استقبل نخبة من سيدات ورجال الأعمال: سرّني التوافق الكبير والدعم الواضح من الحاضرين

أعرب الشيخ بهاء رفيق الحريري عن سعادته باستضافة عشاء ضمّ نخبة من سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين، وعددًا من الشخصيات السياسية السابقة من مختلف المناطق.

وكتب الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“سعدتُ باستضافة عشاء ضمّ نخبة من سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين، وعددًا من الشخصيات السياسية السابقة من مختلف المناطق.

تميّز اللقاء بنقاشات عميقة وحوار بنّاء، عكس التزامًا جماعيًا واضحًا بإنعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة بمستقبل لبنان. عرضتُ خلال اللقاء الركائز الأساسية لرؤيتي في مجالات التعافي الاقتصادي، والإصلاح الإداري، واستعادة السيادة الوطنية.

وقد سرّني التوافق الكبير والدعم الواضح من الحاضرين، واستعدادهم الجاد للمساهمة في هذا المسار الوطني”.

سعدتُ باستضافة عشاء ضمّ نخبة من سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين، وعددًا من الشخصيات السياسية السابقة من مختلف المناطق.

تميّز اللقاء بنقاشات عميقة وحوار بنّاء، عكس التزامًا جماعيًا واضحًا بإنعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة بمستقبل #لبنان. عرضتُ خلال اللقاء الركائز الأساسية… — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 6, 2025