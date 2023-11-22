بهاء الحريري: استقلال لبنان الحقيقي يكون بتطبيق الطائف وانتظام عمل المؤسسات

في الذكرى الثمانين لاستقلال لبنان، أشار الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، إلى أنّ الذكرى تحلّ هذا العام، ولبنان منهك بمآسيه وحدوده مستباحة.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، قال: “مرة جديدة تحلّ ذكرى الاستقلال على لبنان المنهك بمآسيه، ورئاسته الأولى شاغرة وشعبه يعاني وحدوده مستباحة”.

وأضاف قائلًا: “فاستقلال لبنان الحقيقي يكون بتطبيق الطائف وانتظام عمل مؤسسات الدولة، التي وحدها لها الحق بحماية سيادة واستقلال الوطن”.

مرة جديدة تحلّ ذكرى الاستقلال على لبنان المنهك بمآسيه، ورئاسته الأولى شاغرة وشعبه يعاني وحدوده مستباحة.

فاستقلال لبنان الحقيقي يكون بتطبيق الطائف وانتظام عمل مؤسسات الدولة، التي وحدها لها الحق بحماية سيادة واستقلال الوطن. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) November 22, 2023