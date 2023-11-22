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بهاء الحريري: استقلال لبنان الحقيقي يكون بتطبيق الطائف وانتظام عمل المؤسسات

منذ 11 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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في الذكرى الثمانين لاستقلال لبنان، أشار الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، إلى أنّ الذكرى تحلّ هذا العام، ولبنان منهك بمآسيه وحدوده مستباحة.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، قال: “مرة جديدة تحلّ ذكرى الاستقلال على لبنان المنهك بمآسيه، ورئاسته الأولى شاغرة وشعبه يعاني وحدوده مستباحة”.

وأضاف قائلًا: “فاستقلال لبنان الحقيقي يكون بتطبيق الطائف وانتظام عمل مؤسسات الدولة، التي وحدها لها الحق بحماية سيادة واستقلال الوطن”.

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