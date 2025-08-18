الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: الإصلاحات الجزئية لم تعد كافية والمطلوب إرادة سياسية حقيقية

منذ 5 دقائق
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

أكد الشيخ بهاء رفيق الحريري أن ترقية وكالة ستاندرد أند بورز لتصنيف الدين الحكومي بالليرة اللبنانية من “CC” إلى “CCC” خطوة إيجابية.

وكتب الحريري عبر موقع “اكس”: ان ترقية وكالة ستاندرد أند بورز لتصنيف الدين الحكومي بالليرة اللبنانية من “CC” إلى “CCC” خطوة إيجابية تعكس بعض التحسّن في القدرة على خدمة الدين المحلي.

لكنّها في الوقت نفسه إشارة واضحة إلى أن لبنان ما زال عالقًا في حالة “التوقف الانتقائي” خارجيًا، ما يعني أنّ الإصلاحات الجزئية لم تعد كافية. المطلوب اليوم إرادة سياسية حقيقية لإعادة هيكلة الدين واستعادة الثقة عبر مؤسسات شفافة وفعّالة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المال ياسين جابر . رويترز
    وزير المالية : توقيع قرض إعادة الإعمار والبالغ قيمته 250 مليون دولارمع البنك الدولي
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
    سلام من طرابلس: قرار حصر السلاح اتخذ ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو
    وزارة الصحة العامة
    مركز طوارىء الصحة : أربعة جرحى سوريين في الخيام

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي توم باراك
    عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
    عناصر من الجيش اللبناني
    مخطّط لخطف عناصر من الجيش في البقاع والشمال
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هذا ما قاله باراك عن بري