بهاء الحريري: الإصلاحات الجزئية لم تعد كافية والمطلوب إرادة سياسية حقيقية

أكد الشيخ بهاء رفيق الحريري أن ترقية وكالة ستاندرد أند بورز لتصنيف الدين الحكومي بالليرة اللبنانية من “CC” إلى “CCC” خطوة إيجابية.

وكتب الحريري عبر موقع “اكس”: ان ترقية وكالة ستاندرد أند بورز لتصنيف الدين الحكومي بالليرة اللبنانية من “CC” إلى “CCC” خطوة إيجابية تعكس بعض التحسّن في القدرة على خدمة الدين المحلي.

لكنّها في الوقت نفسه إشارة واضحة إلى أن لبنان ما زال عالقًا في حالة “التوقف الانتقائي” خارجيًا، ما يعني أنّ الإصلاحات الجزئية لم تعد كافية. المطلوب اليوم إرادة سياسية حقيقية لإعادة هيكلة الدين واستعادة الثقة عبر مؤسسات شفافة وفعّالة.

