بهاء الحريري: التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب ضرورة وطنية ملحّة

منذ 46 دقيقة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

أكد الشيخ بهاء الحريري على أهمية التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، معتبراً انها ضرورة وطنية ملحة لضمان الأستقرار كما وسيعزز قدرة الجيش اللبناني على أداء مهامه.

وكتب بهاء الحريري عبر موقع “اكس”: إنّ تجديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب يمثّل ضرورة وطنية ملحّة لضمان الاستقرار وتعزيز قدرة #الجيش_اللبناني على أداء مهامه. نحن نؤكد على وجوب التمديد الكامل للولاية حتى آب 2026، لما لذلك من أهمية في استمرار دور هذه القوة الدولية كعامل توازن وحماية في ظل التحديات الراهنة. وجود

