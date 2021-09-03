بهاء الحريري: التمسك بالأمل هو الشمعة الوحيدة التي تنير درب الشعب اللبناني

غرد رجل الأعمال، الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر:

“رغم كل اليأس الذي زرعته الطبقة السياسية في نفوس الشعب اللبناني لكي تجعله عاجزًا وتقضي على طموحاته، ورغم كل المآسي التي يعيشها والانهيار الذي يشهده على الصعد كافة، يبقى التمسك بالأمل الشمعة الوحيدة التي تنير دربه ليمضي قدماً نحو التغيير الأكيد في وطننا لبنان”.

وجاء كلام الشيخ بهاء الحريري تعليقاً على مقطع فيديو أعاد نشره عبر حسابه، يتضمن “صرخة أمل” أطلقها البروفيسور جورج غانم – المدير الطبي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية ومؤسس منظمّة أطباء القمصان البيض.

رغم كل اليأس التي زرعته الطبقة السياسية في نفوس الشعب اللبناني لكي تجعله عاجزًا وتقضي على طموحاته، ورغم كل المآسي التي يعيشها والانهيار الذي يشهده على الصعد كافة، يبقى التمسك بالأمل الشمعة الوحيدة التي تنير دربه ليمضي قدماً نحو التغيير الأكيد في وطننا لبنان.(1/3) https://t.co/jk1MvxNJOH — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) September 3, 2021