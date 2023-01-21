السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: الثنائية الإسلامية المسيحية ستكون النواة لإخراج لبنان من أزماته

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يناير - 2023 10:33 صباحًا
الشيخ بهاء الحريري ورئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير

الشيخ بهاء الحريري ورئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير

A A A
طباعة المقال

ضمن سلسلة لقاءاته التقى الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري في مدينة لارنكا القبرصية رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير، الذي دعا للحريري بالتوفيق في مشروعه، وأكد أن لبنان بلد جامع للحضارات والأديان، وجمع بين أكبر حضارتين الإسلامية والمسيحية على وجه الخصوص. مما جعله بلد الرسالة والتعايش والمؤالفة بين ابنائه.

كما كانت كلمة للشيخ بهاء الحريري رحب فيها بالوفد وعلى رأسه المطران صفير، وأثنى على كلمات المطران. وأكد الحريري أن الثنائية الإسلامية المسيحية ستكون النواة لإخراج لبنان من أزماته. مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على هذه الثنائية، وشدد على تمسكه الكامل والتام بها.

اللقاء في لارنكا تلاه لقاء في نيقوسيا، حيث تم استقبال الشيخ بهاء الحريري في مطرانية قبرص المارونية بحضور عدد من رجال الدين الآباء، ثم كانت جولة للتعرف على المطرانية واختتم اللقاء بزيارة لمتحف المطرانية التاريخي.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الخارجية
    وزارة الخارجية: التقصير في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة خارج صلاحية ونطاق عملنا
    طقس لبنان
    مرتفع جوي يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
    النائبة حليمة قعقور
    قعقور: نريد التعاون داخل وخارج المجلس النيابي

    الأكثر قراءة

    5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار
    خلال 18 يومًا فقط من الـ2023.. 5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار!
    بيليه
    وصيّة بيليه تُفجّر "مفاجأة مدوّية": اعترف بسرّ أنكره طوال حياته
    حسن نصرالله
    نصرالله... اكذِب اكذِب اكذِب حتّى يُصدِّقُكَ الأغبياء