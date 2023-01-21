بهاء الحريري: الثنائية الإسلامية المسيحية ستكون النواة لإخراج لبنان من أزماته

ضمن سلسلة لقاءاته التقى الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري في مدينة لارنكا القبرصية رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير، الذي دعا للحريري بالتوفيق في مشروعه، وأكد أن لبنان بلد جامع للحضارات والأديان، وجمع بين أكبر حضارتين الإسلامية والمسيحية على وجه الخصوص. مما جعله بلد الرسالة والتعايش والمؤالفة بين ابنائه.

كما كانت كلمة للشيخ بهاء الحريري رحب فيها بالوفد وعلى رأسه المطران صفير، وأثنى على كلمات المطران. وأكد الحريري أن الثنائية الإسلامية المسيحية ستكون النواة لإخراج لبنان من أزماته. مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على هذه الثنائية، وشدد على تمسكه الكامل والتام بها.

اللقاء في لارنكا تلاه لقاء في نيقوسيا، حيث تم استقبال الشيخ بهاء الحريري في مطرانية قبرص المارونية بحضور عدد من رجال الدين الآباء، ثم كانت جولة للتعرف على المطرانية واختتم اللقاء بزيارة لمتحف المطرانية التاريخي.