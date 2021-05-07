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بهاء الحريري: الجيش اللبناني القوة المسلحة الشرعية الوحيدة التي تحمي الوطن

7 - مايو - 2021
آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 5:53 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري على حسابه الخاص عبر تويتر قائلًا: ” لتكن الذكرى الـ ١٣ على أحداث السابع من آيار المشؤومة عبرةً لنا لكي نطالب بتنفيذ القرار 1559 الذي يقضي بنزع السلاح غير الشرعي الذي لطالما أثار الرعب والخوف عند المواطنين.”

وأضاف:” من المفترض ان يكون الجيش اللبناني القوة المسلحة الشرعية الوحيدة التي تحمي الوطن والمدنيين فيه. ”

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