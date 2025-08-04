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بهاء الحريري: الرابع من آب شكّل جرحاً عميقاً في تاريخنا الجماعي

منذ 5 دقائق
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

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كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري منشور على منصة إكس في ذكرى انفجار المرفأ جاء فيه:

لقد عايشنا، كلبنانيين، حلقات متكررة من الصراع والفقدان والنزوح والدمار، التي ترسّخت في وجداننا الوطني وحياتنا العامة، لا سيما نحن الذين عانينا مباشرةً من الفجيعة الجسيمة نتيجة العنف، كما حصل في الرابع من آب، يوم انفجار مرفأ بيروت، الذي شكّل جرحًا عميقًا في تاريخنا الجماعي.

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