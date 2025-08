بهاء الحريري: الرابع من آب شكّل جرحاً عميقاً في تاريخنا الجماعي

كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري منشور على منصة إكس في ذكرى انفجار المرفأ جاء فيه:

لقد عايشنا، كلبنانيين، حلقات متكررة من الصراع والفقدان والنزوح والدمار، التي ترسّخت في وجداننا الوطني وحياتنا العامة، لا سيما نحن الذين عانينا مباشرةً من الفجيعة الجسيمة نتيجة العنف، كما حصل في الرابع من آب، يوم انفجار مرفأ بيروت، الذي شكّل جرحًا عميقًا في تاريخنا الجماعي.

As Lebanese, we have endured recurring cycles of conflict, loss, displacement, and destruction, deeply ingrained in our national consciousness and public life. This is especially true for those of us who have directly suffered the heavy toll of violence, such as on August 4th,… pic.twitter.com/LoClTjoOpO

