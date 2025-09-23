الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
بهاء الحريري: السعودية شكلت دومًا سندًا للبنان وشعبه في أصعب الظروف

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2025 11:23 صباحًا
الشيخ بهاء رفيق الحريري

هنأ الشيخ بهاء رفيق الحريري المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وكتب الحريري على منصة “إكس”:

“في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أتقدّم بالتهنئة الحارّة لقيادة المملكة وشعبها الكريم.

لقد شكّلت السعودية دومًا سندًا للبنان وشعبه في أصعب الظروف، ونأمل أن تبقى هذه العلاقة الأخوية نموذجًا للتعاون العربي.

كل عام والمملكة بخير وتقدّم وازدهار.”

