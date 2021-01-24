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بهاء الحريري: السعودية قدمت الكثير للبنان... وايران دعمت حزب الله وقتلت الناس

24 - يناير - 2021
آخر تحديث: 24 - يناير - 2021 9:21 مساءً
بهاء رفيق الحريري

بهاء رفيق الحريري

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أكّد الشيخ بهاء الحريري أنّ المملكة العربية السعودية قدمت الكثير للبنان.

وأشار في حديث عبر قناة “عرب نيوز” إلى أنّ السعودية ساهمت في إبرام اتفاق الطائف، كذلك أودعت ملايين الدولارات في لبنان بعد الطائف للمساهمة في الاستقرار النقدي، موضحًا أنّها كانت في طليعة الدول التي شجّعت الخليج على الاستثمار في لبنان.

وقال الحريري: “من جهة ثانية، لدينا إيران التي لم تقدّم أي قطعة نقدية للبنان والتي دعمت منظمة ارهابية تدعى حزب الله. قتلت الناس وتحاول أن تدمّر كل ما يحاول اللبنانيون فعله لإحراز تقدّم”.

وأضاف: “إذًا لدينا بلد ساعدنا على تحقيق الاستقرار الدستوري والسياسي والنقدي والاقتصادي، وفي المقابل بلد، بالنسبة إلي أنا بهاء الحريري، واحد من الأعضاء الرئيسيين في جريمة قتل والدي رفيق الحريري، ودعم الإرهاب في لبنان ودول الجوار. الخيار لا شك أنّه سيكون لجهة المملكة العربية السعودية التي هي صديقة فعلية للبنان”.

 

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