الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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بهاء الحريري: العدالة هي الطريق لاستعادة الحقوق ومحاسبة المجرمين

منذ 6 دقائق
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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استذكر الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري في تغريدة له عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.

وأضاف: “في الذكرى العاشرة لتفجير مسجدي التقوى والسلام، نقول دائمًا أن لا مكان للإرهاب في هذا الوطن، وأنّ العدالة ستبقى طريق اللبنانيّين لاستعادة حقوقهم ومحاسبة المجرمين”.

وختم قائلًا: “طرابلس ستبقى في قلب كلّ اللبنانيين ولن نتخلى عن دماء شهدائها وجرحاها”.

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