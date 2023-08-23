بهاء الحريري: العدالة هي الطريق لاستعادة الحقوق ومحاسبة المجرمين

استذكر الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري في تغريدة له عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.

وأضاف: “في الذكرى العاشرة لتفجير مسجدي التقوى والسلام، نقول دائمًا أن لا مكان للإرهاب في هذا الوطن، وأنّ العدالة ستبقى طريق اللبنانيّين لاستعادة حقوقهم ومحاسبة المجرمين”.

وختم قائلًا: “طرابلس ستبقى في قلب كلّ اللبنانيين ولن نتخلى عن دماء شهدائها وجرحاها”.

في الذكرى العاشرة لتفجير مسجدي التقوى والسلام نقول دائماً أن لا مكان للإرهاب في هذا الوطن وأن العدالة ستبقى طريق اللبنانيين لإستعادة حقوقهم ومحاسبة المجرمين. طرابلس ستبقى في قلب كل اللبنانيين ولن نتخلى عن دماء شهداءها وجرحاها. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 23, 2023