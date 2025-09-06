السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
بهاء الحريري بحث مع الأمينة التنفيذية للإسكوا دور المؤسسات الدولية في دعم لبنان

منذ 9 دقائق
الشيخ بهاء الحريري بالأمينة التنفيذية للإسكوا السيدة رولا دشتي

التقى الشيخ بهاء الحريري بالأمينة التنفيذية للإسكوا السيدة رولا دشتي، وجرى التبادل النقاش حول أهمية دور المؤسسات الدولية في دعم لبنان.

وكتب بهاء الحريري عبر منصة “أكس”: سعدتُ الأمس بلقاء السيدة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، في ساحة رياض الصلح – بيروت.

تبادلنا النقاش حول أهمية دور المؤسسات الدولية في دعم لبنان، ولا سيما في مجالات الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وكيفية تفعيل التعاون المشترك لما فيه خير وطننا وشعبنا.

