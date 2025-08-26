الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
بهاء الحريري بذكرى فجر الجرود: دماء شهداء الجيش ستبقى منارة لطريق السيادة

منذ 4 دقائق
الشيخ بهاء رفيق الحريري

أكد الشيخ بهاء الحريري عشية ذكرى عملية فجر الجرود، انه وبفضل تضحيات الجيش استعاد لبنان أرضه وكرامته، كما تابع دماء شهداء الجيش اللبناني ستبقى منارة لطريق السيادة والحرية.

وكتب بهاء الحريري عبر “أكس”: عشية ذكرى فجر الجرود نؤكّد أنّ دماء شهداء الجيش اللبناني ستبقى منارة لطريق السيادة والحرية. بفضل تضحياتهم، استعاد لبنان أرضه وكرامته. جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة القادرة، وهو الضمانة لبقاء وطننا موحّدًا وآمنًا.

