بهاء الحريري بذكرى فجر الجرود: دماء شهداء الجيش ستبقى منارة لطريق السيادة

وكتب بهاء الحريري عبر “أكس”: عشية ذكرى فجر الجرود نؤكّد أنّ دماء شهداء الجيش اللبناني ستبقى منارة لطريق السيادة والحرية. بفضل تضحياتهم، استعاد لبنان أرضه وكرامته. جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة القادرة، وهو الضمانة لبقاء وطننا موحّدًا وآمنًا.

عشية ذكرى #فجر_الجرود نؤكّد أنّ دماء شهداء #الجيش_اللبناني ستبقى منارة لطريق السيادة والحرية. بفضل تضحياتهم، استعاد #لبنان أرضه وكرامته. جيشنا الباسل هو عنوان الأمل بالدولة العادلة القادرة، وهو الضمانة لبقاء وطننا موحّدًا وآمنًا. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 26, 2025