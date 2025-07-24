بهاء الحريري: برحيل عبد اللطيف الشماع نفتقد صديقاً عزيزاً لازم الرئيس الشهيد رفيق الحريري

عبر الشيخ بهاء رفيق الحريري عن تعازيه برحيل عبد اللطيف الشماع الذي كان صديقاً للرئيس الشهيد رفيق الحريري،
وكتب الحريري في منشور له عبر منصة إكس:
“برحيل عبد اللطيف الشماع نفتقد صديقاً عزيزاً لازم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وواكب مسيرته ومشروعه بأمانة ووفاء .
تعازينا الحارة لعائلته ومحبيه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.”
برحيل عبد اللطيف الشماع نفتقد صديقاً عزيزاً لازم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وواكب مسيرته ومشروعه بأمانة ووفاء .
تعازينا الحارة لعائلته ومحبيه.
إنا لله وإنا إليه راجعون
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) July 24, 2025