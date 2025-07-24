الخميس 29 محرم 1447 ﻫ - 24 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: برحيل عبد اللطيف الشماع نفتقد صديقاً عزيزاً لازم الرئيس الشهيد رفيق الحريري

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2025 12:10 مساءً
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

عبر الشيخ بهاء رفيق الحريري عن تعازيه برحيل عبد اللطيف الشماع الذي كان صديقاً للرئيس الشهيد رفيق الحريري،

وكتب الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“برحيل عبد اللطيف الشماع نفتقد صديقاً عزيزاً لازم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وواكب مسيرته ومشروعه بأمانة ووفاء .

تعازينا الحارة لعائلته ومحبيه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.”

    المزيد من أخبار لبنان

    عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي
    حبشي: قلق اللبنانيين الأساسي يتمحور حول إقامة دولة وعدم التأثير في إمكان قيامها
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
    المفتي دريان من بعبدا: لن يستطيع أحد تمرير أي مشروع تقسيمي إذا توحد اللبنانيون
    وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب
    شخصيات سياسية عزّت بوزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
    وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هل ينجح بري في تثبيت معادلة "السلاح مقابل السيادة"؟
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!