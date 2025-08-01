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بهاء الحريري بعد التقائه الشيخ أمين الكردي: الاعتدال يشكل جوهر الرؤية السياسية الحريرية

منذ 44 دقيقة
بهاء الحريري يلتقي أمين عام دار الفتوى الشيخ أمين الكردي

بهاء الحريري يلتقي أمين عام دار الفتوى الشيخ أمين الكردي

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أدّى الشيخ بهاء الحريري صلاة الجمعة اليوم في مسجد محمد الأمين وسط العاصمة بيروت.

وكتب الحريري في منشور على منصة إكس:

أدّيتُ صلاة الجمعة اليوم في مسجد محمّد الأمين، وسط العاصمة بيروت.

وبعد الصلاة، التقيتُ بأمين عام دار الفتوى، الشّيخ أمين الكردي، في مكتبه داخل حرم المسجد. وخلال حديثنا، شدّدتُ على أهمية الاعتدال الإسلامي في لبنان والعالم العربي، مؤكّدًا أنّ الاعتدال يشكّل جوهر الرّؤية السّياسيّة الحريريّة.

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