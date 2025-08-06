بهاء الحريري بعد زيارة البطريرك الراعي: الشراكة الحقيقية والحوار الصادق هما الأساس في حماية لبنان

التقى الشيخ بهاء رفيق الحريري، اليوم الأربعاء، البطريرك الراعي في الديمان حيث تحدثا في مستجدات المرحلة الحالية في لبنان.

وقال عبر منصة “إكس” أن “زيارتي اليوم إلى صاحب الغبطة البطريرك الراعي في الديمان حملت كل معاني الأخوّة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في لبنان”.

وأضاف “تحدّثنا في مستجدات المرحلة، وأكدنا معًا أن الشراكة الحقيقية والحوار الصادق هما الأساس في حماية لبنان وصون رسالته”.

زيارتي اليوم إلى صاحب الغبطة #البطريرك_الراعي في الديمان حملت كل معاني الأخوّة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في لبنان.

تحدّثنا في مستجدات المرحلة، وأكدنا معًا أن الشراكة الحقيقية والحوار الصادق هما الأساس في حماية #لبنان وصون رسالته.@bkerki pic.twitter.com/QzpvjYOADp — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 6, 2025