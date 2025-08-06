الأربعاء 12 صفر 1447 ﻫ - 6 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري بعد زيارة البطريرك الراعي: الشراكة الحقيقية والحوار الصادق هما الأساس في حماية لبنان

منذ 20 دقيقة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

التقى الشيخ بهاء رفيق الحريري، اليوم الأربعاء، البطريرك الراعي في الديمان حيث تحدثا في مستجدات المرحلة الحالية في لبنان.

وقال عبر منصة “إكس” أن “زيارتي اليوم إلى صاحب الغبطة البطريرك الراعي في الديمان حملت كل معاني الأخوّة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في لبنان”.

 

وأضاف “تحدّثنا في مستجدات المرحلة، وأكدنا معًا أن الشراكة الحقيقية والحوار الصادق هما الأساس في حماية لبنان وصون رسالته”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري: عودة الحركة في مطار رفيق الحريري بهذا الزخم إشارة إيجابية على تمسّك المغتربين بلبنان
    عناصر من الجيش اللبناني
    الجيش: مقتل 3 من أبرز تجار المخدرات بينهم “أبو سلة” في اشتباك بالشراونة
    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي
    رجّي: قرار الحكومة حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء

    الأكثر قراءة

    لقاء "اللبنانيون الاحرار"
    لقاء "اللبنانيون الأحرار" يدعو للاعتصام غداً
    النائب نديم الجميّل
    نديم الجميّل تعليقاً على فيديو تجمعات الدراجات النارية بالضاحية الجنوبية: الشارع سيقابله شارع!
    أمين عام حزب الله نعيم قاسم
    تصريحات قاسم لم تشفع له.. الحكومة وضعت حداً لسلاح "الحزب"