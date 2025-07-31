بهاء الحريري بعد زيارة السفير التركي في مقرّ إقامته: كل الشكر والتقدير على كرم الضيافة والاستقبال

التقى الشيخ بهاء الحريري، اليوم الخميس، السفير التركي في بيروت حيث أجرى نقاشات مثمرة وودّية في مقرّ إقامة السفير.

وكتب الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على منصة “إكس”: “أجريت اليوم نقاشات مثمرة ووديّة خلال مأدبة الغداء في مقر إقامة السفير التركي في بيروت”.

جريت اليوم نقاشات مثمرة ووديّة خلال مأدبة الغداء في مقر إقامة السفير التركي في بيروت.

أولي أهميّة كبيرة لمثل هذه الزيارات لا سيّما في ظل حوارنا وتعاوننا المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للبنان. كل الشّكر والتّقدير لسعادة السّفير مراد لوتيم على كرم الضيافة والاستقبال.… pic.twitter.com/uxYqAQ0UCC — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) July 31, 2025

وأضاف “أولي أهميّة كبيرة لمثل هذه الزيارات لا سيّما في ظل حوارنا وتعاوننا المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للبنان. كل الشّكر والتّقدير لسعادة السّفير مراد لوتيم على كرم الضيافة والاستقبال”.