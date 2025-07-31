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بهاء الحريري بعد زيارة السفير التركي في مقرّ إقامته: كل الشكر والتقدير على كرم الضيافة والاستقبال

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2025 5:35 مساءً
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

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التقى الشيخ بهاء الحريري، اليوم الخميس، السفير التركي في بيروت حيث أجرى نقاشات مثمرة وودّية في مقرّ إقامة السفير.

 

 

وكتب الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على منصة “إكس”: “أجريت اليوم نقاشات مثمرة ووديّة خلال مأدبة الغداء في مقر إقامة السفير التركي في بيروت”.

 

وأضاف “أولي أهميّة كبيرة لمثل هذه الزيارات لا سيّما في ظل حوارنا وتعاوننا المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للبنان. كل الشّكر والتّقدير لسعادة السّفير مراد لوتيم على كرم الضيافة والاستقبال”.

 

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