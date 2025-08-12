بهاء الحريري بعد لقائه أبي المنى: تبادلنا الآراء حول أهمية تعزيز وحدة اللبنانيين وتماسكهم من أجل مستقبل مزدهر وآمن للبنان

الشيخ بهاء رفيق الحريري مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى

التقى الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الثلاثاء شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول التحديات الوطنية الراهنة وأهمية تعزيز وحدة اللبنانيين وتماسكهم من أجل مستقبل مزدهر وآمن للبنان.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“سعدتُ اليوم بلقاء شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، حيث تبادلنا الآراء حول التحديات الوطنية الراهنة وأهمية تعزيز وحدة اللبنانيين وتماسكهم من أجل مستقبل مزدهر وآمن للبنان.”

