الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري بعد لقائه أبي المنى: تبادلنا الآراء حول أهمية تعزيز وحدة اللبنانيين وتماسكهم من أجل مستقبل مزدهر وآمن للبنان

منذ 17 دقيقة
الشيخ بهاء رفيق الحريري مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى

الشيخ بهاء رفيق الحريري مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى

A A A
طباعة المقال

التقى الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الثلاثاء شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول التحديات الوطنية الراهنة وأهمية تعزيز وحدة اللبنانيين وتماسكهم من أجل مستقبل مزدهر وآمن للبنان.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“سعدتُ اليوم بلقاء شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، حيث تبادلنا الآراء حول التحديات الوطنية الراهنة وأهمية تعزيز وحدة اللبنانيين وتماسكهم من أجل مستقبل مزدهر وآمن للبنان.”

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مع وفد من المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة السيدة روز شويري إلى جانب ثمانين شاباً وشابة من أبناء الجالية اللبنانية في الاغتراب
    الرئيس سلام يستقبل وفداً من المؤسسة المارونية للانتشار
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    قائد الجيش: لن نتوانى عن تحمل مسؤولياتنا الوطنية
    رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي ومقرر اللجنة النائب ياسين ياسين
    لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك وأوصت بتجميده

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده