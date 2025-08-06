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بهاء الحريري بعد لقائه البطريرك آرام الأول: التنوع هو جوهر رسالة لبنان والحوار هو السبيل لحمايته

منذ 21 ثانية
لقاء الشيخ بهاء الحريري والبطريرك آرام الأول

لقاء الشيخ بهاء الحريري والبطريرك آرام الأول

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زار الشيخ بهاء الحريري اليوم، البطريرك آرام الأول كاثوليكوس الأرمن في مقره في بكفيا.

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية التعددية الدينية والثقافية في لبنان، وضرورة الحفاظ على الشراكة الوطنية بين مختلف مكوّناته.

وشدد الحريري على أن “التنوّع هو جوهر رسالة لبنان، والحوار يبقى السبيل الوحيد لحمايته”.

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