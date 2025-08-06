بهاء الحريري بعد لقائه البطريرك آرام الأول: التنوع هو جوهر رسالة لبنان والحوار هو السبيل لحمايته

زار الشيخ بهاء الحريري اليوم، البطريرك آرام الأول كاثوليكوس الأرمن في مقره في بكفيا.

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية التعددية الدينية والثقافية في لبنان، وضرورة الحفاظ على الشراكة الوطنية بين مختلف مكوّناته.

وشدد الحريري على أن “التنوّع هو جوهر رسالة لبنان، والحوار يبقى السبيل الوحيد لحمايته”.

تشرفتُ اليوم بلقاء قداسة البطريرك آرام الأول، كاثوليكوس الأرمن في بكفيا.

اللقاء كان مناسبة لتأكيد أهمية التعددية الدينية والثقافية في لبنان، وضرورة الحفاظ على الشراكة الوطنية بين جميع مكوّناته.

التنوّع هو جوهر رسالة #لبنان، والحوار هو السبيل لحمايته. pic.twitter.com/XxmUA116i0 — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 6, 2025