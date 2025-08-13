بهاء الحريري بعد لقائه السفير البابوي في لبنان: كان لقاؤنا مناسبة لتجديد التأكيد على وقوف الفاتيكان الدائم إلى جانب لبنان

التقى الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الأربعاء في حريصا بالسفير البابوي في لبنان، المطران باولو بورجيا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على وقوف الفاتيكان الدائم إلى جانب لبنان، ودعمه لدوره التاريخي كرسالة سلام وتعايش بين الأديان والثقافات.

كما تم النقاش في أهمية حماية هذا الإرث الروحي والحضاري في ظل التحديات الراهنة، وتعزيز الحوار بين الأديان كركيزة أساسية لوحدة لبنان واستقراره.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

