بهاء الحريري بعد لقائه السفير البريطاني في لبنان: ناقشنا سبل دعم مسار لبنان نحو الاستقرار والازدهار

التقى الشيخ بهاء رفيق الحربري بالسفير البريطاني في لبنان هاميش كويل خلال عشاء أقيم مساء أمس.

وتم خلال العشاء الذي وصفه الحريري “بالمثمر” مناقشة أهمية الشراكات الدولية القوية كما تم بحث سبل دعم مسار لبنان نحو الاستقرار والازدهار.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“سعدتُ مساء أمس بعشاء مثمر مع السفير البريطاني في لبنان، هاميش كويل، حيث ناقشنا أهمية الشراكات الدولية القوية وسبل دعم مسار لبنان نحو الاستقرار والازدهار.”

