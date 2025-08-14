بهاء الحريري بعد لقائه المخرج نديم مهنا: القرار بمنع عرض مسلسل "رفيق" إهانة صارخة لدماء الشهيد

استقبل الشيخ بهاء رفيق الحريري في دارته في بيروت اليوم الخميس المنتج والمخرج نديم مهنا، للبحث في موضوع إيقاف وتأخير عرض مسلسل “رفيق” على قناة MTV اللبنانية، والذي يروي سيرة حياة وإنجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وعبر الحريري عن بالغ الاستهجان والاستنكار حيال القرار الجائر بمنع عرض مسلسل يوثق مسيرة حياة والده الشهيد رفيق الحريري.

كما قال بأن القرار بمنع عرض المسلسل الذي يحكي سيرة حياة والده الشهيد هو إهانة صارخة لدماء الشهيد، وإساءة مباشرة لتاريخ لبنان الحديث.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“خلال لقاء ودّي مطول، إستقبلت في دارتي في بيروت المنتج والمخرج نديم مهنا، للبحث في موضوع إيقاف وتأخير عرض مسلسل “رفيق” على قناة MTV اللبنانية من إنتاج شركة أن.أم.برو، والذي يروي سيرة حياة وإنجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

بصفتي النجل الأكبر لدولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الرمز الوطني والإنساني الذي قدّم حياته فداءً للبنان، أعبّر عن بالغ الاستهجان والاستنكار حيال القرار الجائر بمنع عرض مسلسل يوثق مسيرة حياة والدي، وذلك بناءً على دعوى تقدمت بها السيدة نازك عوده، أرملته.

إن القرار بمنع عرض مسلسل يحكي سيرة حياة والدي هو إهانة صارخة لدماء الشهيد، وإساءة مباشرة لتاريخ لبنان الحديث.

رفيق الحريري ليس ملكاً لأرملة أو ورثة أو لأي طرف سياسي، بل هو ملك وطن بكامله، ورمز أعاد للبنان مكانته، وعمّر مدنه وبلداته من الركام، وفتح الأبواب أمام آلاف الشباب للتعلّم والعمل، في وقت كان كثيرون يخططون لإسقاطه ومحاربته في حياته، ولا يزالون حتى اليوم يحاولون اغتياله معنوياً.

إن محاولة حجب الحقيقة عن اللبنانيين هي جريمة معنوية لا تقل خطورة عن جريمة اغتياله الجسدي. هذا المنع هو طعنة في ظهر كل لبناني حر، ورضوخ لأجندات سوداء تسعى لطمس الإنجازات وكتابة التاريخ على مقاس من لا يريدون أن تبقى مسيرة رفيق الحريري حيّة في الذاكرة.

لن نسكت. وسنواجه هذا القرار الجائر بكل الوسائل القانونية والشعبية والإعلامية، ولن نسمح لأحد أن يسرق حق اللبنانيين في أن يشاهدوا ويعرفوا من هو رفيق الحريري، وما الذي قدّمه رغم الحصار، المؤامرات، والخذلان من القريب قبل الغريب.

إلى كل من يقف وراء هذا القرار، نقول بوضوح: لن تنجحوا في محو الحقيقة، ولن تنجحوا في إلغاء التاريخ.

إرث رفيق الحريري أقوى من حقدكم، وأكبر من مصالحكم، وسيبقى حيّاً في قلوب وعقول اللبنانيين والعرب والأحرار في العالم.”

خلال لقاء ودّي مطول، إستقبلت في دارتي في بيروت المنتج والمخرج نديم مهنا، للبحث في موضوع إيقاف وتأخير عرض مسلسل "رفيق" على قناة MTV اللبنانية من إنتاج شركة أن.أم.برو، والذي يروي سيرة حياة وإنجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بصفتي النجل الأكبر لدولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري،… pic.twitter.com/66sptUhnkD — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 14, 2025