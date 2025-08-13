الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
بهاء الحريري بعد لقائه بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: تبادلنا وجهات النظر حول أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز قيم العيش المشترك

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2025 5:27 مساءً
الشيخ بهاء رفيق الحريري يلتقي بطريرك الأرمن الكاثوليك، البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرين

التقى الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الأربعاء في الأشرفية، بالبطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أهمية الوحدة الوطنية، وتعزيز قيم العيش المشترك، ودور لبنان في احتضان التنوع الديني والثقافي.

وقال الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

“التقيتُ اليوم ببطريرك الأرمن الكاثوليك، غبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، في الأشرفية. تبادلنا وجهات النظر حول أهمية الوحدة الوطنية، وتعزيز قيم العيش المشترك، ودور لبنان في احتضان التنوع الديني والثقافي.”

