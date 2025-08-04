بهاء الحريري بعد لقائه مفتي الجمهورية: أهل السُنة يشكّلون ركناً أساسياً في نسيج لبنان

زار الشيخ بهاء الحريري دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وكتب الحريري في منشور عبر منصة إكس:

“تشرفت بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وخلال الحديث أكّدت أن أهل السُنة، بجذورهم التاريخية العميقة، يشكّلون ركنًا أساسيًا في نسيج لبنان، وأن دار الفتوى تبقى مرجعية وطنية جامعة.

كما وشدّدت على ضرورة تجاوز الانقسامات، وتعزيز التلاقي بين السنة والشيعة، لحماية وطننا من محاولات التفكك، خصوصًا في ظل التحوّلات الإقليمية المتسارعة التي تفرض علينا مقاربات جديدة لبناء مشروع وطني إنقاذي قائم على العدالة والسيادة والمواطنة”.

تشرفت بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وخلال الحديث أكّدت أن أهل السُنة، بجذورهم التاريخية العميقة، يشكّلون ركنًا أساسيًا في نسيج لبنان، وأن دار الفتوى تبقى مرجعية وطنية جامعة. كما وشدّدت على ضرورة تجاوز الانقسامات، وتعزيز التلاقي بين… pic.twitter.com/vCmPLNcU25 — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 4, 2025