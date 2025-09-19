بهاء الحريري بعد لقائه مفتي عكار: الاعتدال يبقى في صميم حماية وحدة لبنان وصون العيش المشترك

التقى الشيخ بهاء الحريري مفتي عكار، الشيخ زيد زكريا، وأشار إلى أن الحوار كان ملهمًا، كما وأكد أن الاعتدال يبقى في صميم حماية وحدة لبنان وصون العيش المشترك.

وكتب بهاء الحريري عبر موقغ “أكس”: “تشرفتُ بلقاء مفتي عكار، الشيخ زيد زكريا. كان حوارًا ملهمًا أكّد أن الاعتدال يبقى في صميم حماية وحدة لبنان وصون العيش المشترك. ومن عكار، بما تحمله من تنوّع وانتماء وطني، يخرج وعدٌ ببناء دولة قوية تحمي حقوق الناس وتلبّي تطلعاتهم”.

