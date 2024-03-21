بهاء الحريري: تحية تقدير لكل الأمهات في عيدهنّ

هنأ الشيخ بهاء الحريري كل الأمهات في عيدهنّ والذي يصادف الـ 21 من شهر مارس في كل عام.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“تحية تقدير لكل الأمهات في عيدهنّ، أنتنَّ رمز التضحية والمحبة ومصدر الوجود والأمان.

وكل الحب لوالدتي وعمتي بهية وزوجتي حسناء.

كل عام وأنتنَّ في حياتي ربيع الخير والعطاء”.

تحية تقدير لكل الأمهات في عيدهنّ، أنتنَّ رمز التضحية والمحبة ومصدر الوجود والأمان.

وكل الحب لوالدتي وعمتي بهية وزوجتي حسناء.

كل عام وأنتنَّ في حياتي ربيع الخير والعطاء. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 21, 2024