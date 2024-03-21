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بهاء الحريري: تحية تقدير لكل الأمهات في عيدهنّ

منذ 3 دقائق
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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هنأ الشيخ بهاء الحريري كل الأمهات في عيدهنّ والذي يصادف الـ 21 من شهر مارس في كل عام.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“تحية تقدير لكل الأمهات في عيدهنّ، أنتنَّ رمز التضحية والمحبة ومصدر الوجود والأمان.
وكل الحب لوالدتي وعمتي بهية وزوجتي حسناء.
كل عام وأنتنَّ في حياتي ربيع الخير والعطاء”.

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