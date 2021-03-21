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بهاء الحريري: تحية لكل أم تزرع حب الوطن والولاء له في قلوب أبنائها

21 - مارس - 2021
آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 12:30 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمناسبة عيد الأم قائلاً “ولادة لبنان جديد ستكون بفضل كل أم لبنانية تربي اجيالاً قوية من صنّاع التغيير والرأي الحر. تحية لكل أم تزرع حب الوطن والولاء له في قلوب أبنائها الذين سيصنعون غداً أفضل”.

وفي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” عايد بهاء الحريري زوجته السيدة حسناء أبو سبعة الحريري بمناسبة عيد الأم، من خلال منشور جاء فيه ” حسنه، بفضل حبك غير المشروط، واهتمامك الكبير، تبقى روابط عائلتنا قوية. أنتِ حقاً أم رائعة وشريكة مثالية”، وأرفق المنشور بصورة لعائلته.

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