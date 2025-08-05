بهاء الحريري: جلسة الحكومة اليوم خطوة لا بدّ منها لاستعادة السيادة

علق الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الثلاثاء على جلسة الحكومة اليوم بشأن نزع سلاح حزب الله.

واعتبر الحريري في منشور له على منصة “إكس” أن الجلسة خطوة لا بدّ منها لاستعادة السيادة.

وأضاف الحريري: “آن الأوان لتطبيق اتفاق الطائف بالكامل، ووضع السلاح، كل السلاح، بيد الجيش اللبناني فقط. ندعم كل مسار حكومي جاد بهذا الاتجاه، فلا دولة دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح خارج الشرعية.”

جلسة الحكومة اليوم بشأن نزع سلاح #حزب_الله واي سلاح خارج إطار الدولة، خطوة لا بدّ منها لاستعادة السيادة.

آن الأوان لتطبيق #اتفاق_الطائف بالكامل، ووضع السلاح، كل السلاح، بيد #الجيش_اللبناني فقط. ندعم كل مسار حكومي جاد بهذا الاتجاه، فلا دولة دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح خارج… — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 5, 2025