بهاء الحريري: حان الوقت لاقتلاع الفاسدين.. و١٣ نيسان درس لاستخلاص العِبر

استذكر الشيخ بهاء رفيق الحريري، ذكرى الحرب الأهليّة اللبنانيّة، في تغريدة له عبر “تويتر” قائلًا: “١٣ نيسان ١٩٧٥ كان يومًا أسودًا من تاريخ لبنان، يجب أن يشكل درسًا لاستخلاص العبر كي لا يتكرر”.

وأضاف: “حان الوقت لإعادة بناء دولة المؤسسات وفرض سيادتها وهيبتها على كافة الأراضي اللبنانية، واقتلاع الفساد والفاسدين والتمسك بوحدتنا الوطنية التي تبقى هي الأساس”.

١٣ نيسان ١٩٧٥ كان يوماً اسوداً من تاريخ لبنان، يجب ان يشكل درسًا لاستخلاص العبر كي لا يتكرر.

حان الوقت لإعادة بناء دولة المؤسسات وفرض سيادتها وهيبتها على كافة الأراضي اللبنانية ، واقتلاع الفساد والفاسدين والتمسك بوحدتنا الوطنية التي تبقى هي الاساس. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 13, 2023