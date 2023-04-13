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بهاء الحريري: حان الوقت لاقتلاع الفاسدين.. و١٣ نيسان درس لاستخلاص العِبر

منذ 12 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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استذكر الشيخ بهاء رفيق الحريري، ذكرى الحرب الأهليّة اللبنانيّة، في تغريدة له عبر “تويتر” قائلًا: “١٣ نيسان ١٩٧٥ كان يومًا أسودًا من تاريخ لبنان، يجب أن يشكل درسًا لاستخلاص العبر كي لا يتكرر”.

وأضاف: “حان الوقت لإعادة بناء دولة المؤسسات وفرض سيادتها وهيبتها على كافة الأراضي اللبنانية، واقتلاع الفساد والفاسدين والتمسك بوحدتنا الوطنية التي تبقى هي الأساس”.

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